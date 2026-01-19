Над Брянской и Белгородской областями сбили четыре украинских БПЛА

Работали дежурные средства ПВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Силы ПВО с 16:00 до 20:00 мск сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"19 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.