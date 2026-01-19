Главного военного священника группировки войск "Центр" наградили орденом Дружбы

Награда была вручена за многолетнее самоотверженное служение, постоянную работу с личным составом, а также за личное участие в поддержке военнослужащих в боевой обстановке

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Государственная награда - орден Дружбы - была вручена главному военному священнику группировки "Центр" протоиерею Андрею Каневу в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Государственную награду - орден Дружбы - вручил заместитель командующего группировкой войск "Центр" по военно-политической работе генерал-лейтенант Кирилл Кулаков протоиерею Андрею Каневу, главному военному священнику группировки за значительный вклад священнослужителя в морально-психологическое обеспечение личного состава и духовную поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, высокая награда в то же время была вручена за многолетнее самоотверженное служение, постоянную работу с личным составом, проведение богослужений, исповедей, молебнов, а также за личное участие в поддержке военнослужащих в боевой обстановке.

"Работа священников поставлена системно с самого начала специальной военной операции. У нас существует мобильная группа по работе с верующими военнослужащими, мы передвигаемся на мобильном храме на базе автомобиля УАЗ. У нас есть священники, которые работают в своих соединениях, у нас есть добровольцы. И задача старшего священника как раз организовывать всю эту работу, находить места, где мы нужны сейчас", - рассказал протоиерей Андрей об обязанностях главного военного священника группировки.

По его словам, в группировке "Центр" в настоящее время работает порядка 23 священнослужителя, в том числе несколько мусульман и один буддист.

"В этот праздник я хочу пожелать всем нам, всем военнослужащим, всем, кто будет нас слышать, кто нас ждет дома, пожелать крепости духа, потому что Крещение - это такой особый праздник, когда Бог себя явил здесь, в мире, и с этого дня Христос начинает идти и проповедовать о вечной жизни, о добре, о победе над злом. И мне хочется тоже всем пожелать, чтобы мы, несмотря на все трудности, которые нас окружают, личные или общественные или еще какие-то, не падали духом, понимали, что Бог уже все для нас сделал", - добавил он, поздравив с праздником Крещения Господня.