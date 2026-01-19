Над регионами России сбили 47 украинских БПЛА

Из них 21 аппарат уничтожили в Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожали за 3 часа над регионами РФ 47 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 января 2026 года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА - над территорией Ростовской области, 19 БПЛА - над территорией Брянской области, 5 БПЛА - над территорией Калужской области и по 1 БПЛА - над территориями Белгородской и Курской областей", - сказали там.