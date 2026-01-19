Подполье: активность НАТО в Жешуве говорит о дефиците ресурсов у ВСУ

Главная задача самолетов, прибывших на аэродром, заключается в переброске вооружения и боеприпасов, сообщил собеседник ТАСС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Активность военно-транспортных самолетов НАТО в аэропорту Жешув-Ясенки связана с попыткой стран Запада компенсировать дефицит ресурсов внутри украинской армии. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье Херсонской области.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что около 10 военно-транспортных самолетов из Бельгии, Канады, Великобритании, Франции и Польши приземлились в международном аэропорту Жешув-Ясенки в Польше.

"Главная задача этой авиации - переброска новой крупной партии вооружения и боеприпасов, согласованной на прошлой неделе. Стоит отметить, что такая активность прямо указывает на острый дефицит ресурсов у украинской армии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобными действиями страны НАТО пытаются за свой счет всячески компенсировать потери Киева на фронте. "В отличие от Киева, НАТО не скрывает целевое использование логистического хаба в Жешуве для поставок ВСУ, заявляя, что это их "неизменная миссия", - добавил представитель подполья.