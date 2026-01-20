Пленный колумбийский наемник из ВСУ захотел воевать за РФ

Хуан Давид Поло Мендоса принял такое решение, узнав о причинах конфликта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Колумбийский наемник из ВСУ Хуан Давид Поло Мендоса, взятый в плен российскими военными, заявил о готовности воевать за Россию, узнав о причинах конфликта. Видео с допросом есть в распоряжении ТАСС.

"Конечно, даже не задумываясь, я бы встал на вашу сторону после того, что я узнал, о чем мне рассказали. Я бы воспользовался этим шансом - бороться за вас. Без всяких раздумий я отвечаю вам - да", - сказал пленный.

Также он предостерег соотечественников от участия в боевых действиях на стороне Украины. "Братья-колубийцы, я хочу довести до вас всю суть. Чтобы вы хорошенько подумали перед отправкой на эту войну. Если вы уже решили, одумайтесь и найдите другой вариант, не доверяйтесь всему, что видите в интернете, и тому, что вам говорят, потому что не все то правда, а многое - просто ложь. Поэтому я советую вам оставаться дома, со своей семьей. Молите бога, чтобы он дал вам мудрость. Тут может произойти все что угодно", - сказал колумбиец.

Другой пленный колумбийский наемник по имени Луис Мануэль Руис Диас Контрерас также предостерег соотечественников от вербовки в ВСУ. "Моих братьев хочу предупредить: не стоит ехать на Украину - вас отправят на верную смерть. В России все не так, нам обо всем лгали, на Украине ждет только ложь, езжайте в Россию. Россия лучше, тут не обманут, поступят с вами по-человечески", - сказал он.

Ранее сообщалось, что порядка 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения специальной военной операции.