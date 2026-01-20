Штурмовики ВС РФ форсировали реку во время освобождения села в Сумской области

ВСУ не нанесли ни одного удара по бойцам группировки "Север", сообщил командир сводного штурмового взвода 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Глаз

КУРСК, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" форсировали реку во время освобождения населенного пункта в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир сводного штурмового взвода 80-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Глаз.

"Был акцент, что могут наступить заморозки, как они и начались. Поэтому все взяли с собой теплую одежду, сапоги, лодку, чтобы форсировать реку. Когда мы туда заходили, то переправлялись на лодке", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что форсирование реки прошло без потерь. ВСУ не нанесли ни одного удара по штурмовикам. Успех операции, объясняет военнослужащий, связан с длительной подготовкой к освобождению населенного пункта на полигонах.

"Нас обучали те военнослужащие, которые ранее уже освобождали населенные пункты на тех или иных тактических направлениях. Хочу поблагодарить товарища Шаха, если он видит, за его подготовку. Также самостоятельно готовились в лесу, который расположен неподалеку от места нашего расположения", - отметил Глаз.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о том, что в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" в Сумской области взят под контроль населенный пункт Комаровка.