Пленный колумбиец из ВСУ раскрыл, как наемников вербуют через TikTok

Рекрутеры просят фото паспорта и обещают выплату свыше $5 тыс. в месяц

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специальные рекрутеры на Украине вербуют колумбийцев в ряды ВСУ через TikTok, запрашивая фотографии паспорта. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ колумбийский наемник Луис Мануэль Руис Диас Контрерас.

"У моего друга уже было два брата на Украине. Всего их там трое. И все это - через контакты в TikTok. Многие колумбийцы заходят в TikTok и дают контакты, чтобы поехать на Украину. Там есть рекрутеры, они дают номера. У тебя спрашивают паспорт, фото паспорта, чтобы забронировать отель", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, весь процесс занимает порядка пяти дней, в течение которых нужно прибыть в забронированный номер в отеле.

Другие колумбийские пленные - Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос и Хуан Давид Поло Мендоса - также признались, что попали в ряды ВСУ через TikTok. Как рассказал один из них, в ВСУ наемникам обещают ежемесячную выплату свыше $5 тыс.

Как ранее сообщили в российских силовых структурах, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников были уничтожены с начала проведения СВО.

В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ. 3 декабря Палата представителей (нижняя палата) Конгресса (парламента) Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

В рядах ВСУ, как сообщили ранее в Минобороны России, есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни украинское командование не жалеет.