МО РФ: один батальон освободил пять населенных пунктов на подступах к Новгороду

Танкисты под руководством Героя Советского Союза гвардии майора Владимира Платицына разгромили штаб и тылы 28-го артиллерийского полка вермахта, говорится в архивных документах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. 1-й танковый батальон Героя Советского Союза гвардии майора Владимира Платицына разгромил штаб 28-го пехотного полка вермахта и освободил порядка пяти населенных пунктов на подступах к Новгороду в ходе Великой Отечественной войны. С соответствующими документами ознакомился ТАСС на портале Минобороны России "Память народа".

"Особенно отличился личный состав батальона при взятии деревни Кшетницы, где разгромлен штаб 28-го пехотного полка 8-й гренадерской дивизии противника, уничтожено 10 пушек (75 мм), 7 тягачей, 2 крупнокалиберных пулемета, 25 автомашин, 8 мотоциклов, 4 кухни, 90 лошадей и т. д. Стремительным ударом танковых подразделений освобожден ряд населенных пунктов от немецких захватчиков: Остров, Танина Гора, Холпино, Толчино, Уномерь и другие", - говорится в наградном листе на присвоение звания "Герой Советского Союза" гвардии майору Платицыну от 26 августа 1944 года.

Там отмечается, что 24 января 1944 года 1-й танковый батальон также разгромил штаб и тылы 28-го артиллерийского полка вермахта в деревне Теребони.

В распоряжении ТАСС также оказался наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза гвардии старшему лейтенанту Василию Томарову от 23 февраля 1945 года. "Впервые в должности летчика лейтенант Томаров участвует в операции по освобождению города Новгорода от немецких захватчиков. На самолетах Ил-2 он совершил 46 успешных боевых вылетов в исключительно сложных метеорологических условиях и с большой эффективностью. За образцовое выполнение 46 боевых вылетов награжден орденом "Красное Знамя" и орденом "Красная Звезда", - говорится там.

Красная Армия освободила Великий Новгород 82 года назад в ходе Новгородско Лужской наступательной операции (14 января - 15 февраля 1944 года). Новгород был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками с 19 августа 1941 года по 20 января 1944 года. С его освобождения в результате Новгородско-Лужской операции началось снятие блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению. Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тыс. бойцов. В период Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен, некоторые уникальные достопримечательности безвозвратно утрачены.