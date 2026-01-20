ВС РФ отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск

Противник потерял до пяти боевиков и автомобиль, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку штурмовых подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток отражена контратака подразделений штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Паламаревка. Уничтожено до пяти боевиков и автомобиль", - сказал Бигма.