ВС РФ отразили попытку ВСУ прорваться в Купянск
Редакция сайта ТАСС
02:01
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили контратаку штурмовых подразделений ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток отражена контратака подразделений штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Паламаревка. Уничтожено до пяти боевиков и автомобиль", - сказал Бигма.