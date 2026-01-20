ВСУ потеряли за сутки от действий группировки "Запад" 50 тяжелых квадрокоптеров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Запад" за сутки составили 50 тяжелых боевых квадрокоптеров, 33 пункта управления беспилотной авиацией и 9 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе девять БПЛА самолетного типа и 50 тяжелых боевых квадрокоптеров противника", - информировал Бигма.

Кроме того, по его данным, за сутки выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 4 склада боеприпасов, а также 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ.