Инженеры-североморцы отработали использование применяемых в зоне СВО роботов

Военнослужащие тренировали инженерную разведку и уничтожение боеприпасов, сообщила пресс-служба Северного флота

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Морские инженеры Северного флота провели занятие с использованием применяемых в зоне спецоперации современных робототехнических комплексов. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В преддверии Дня инженерных войск военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели занятие с использованием современных робототехнических комплексов, применяемых в ходе специальной военной операции. В ходе занятия применялся и обобщался опыт использования современных робототехнических средств для решения задач инженерного обеспечения", - говорится в сообщении.

На флоте проинформировали, что военнослужащие отработали инженерную разведку и уничтожение боеприпасов. В ходе тренировки также был уничтожен наблюдательный пункт условного противника в результате сброса боеприпасов на цель с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, после применения робототехнических средств инженерно-саперный расчет провел доразведку маршрута. "На завершающем этапе занятия морские инженеры отразили нападение диверсионно-разведывательных групп и нанесли противнику огневое поражение из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортера БТР-82АМ", - добавили в пресс-службе.

На практических занятиях инженерных подразделений Северного флота применяется опыт использования современных робототехнических комплексов военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции. Военнослужащие ежедневно совершенствуют свои навыки в управлении и применении робототехнических комплексов, а также апробируют новые высокотехнологические средства вооруженной борьбы.