Артиллерия группировки "Восток" уничтожила опорные пункты ВСУ в Запорожье

Позиции противника располагались в лесополосах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акация" группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ, расположенные в лесополосах Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательный расчет БПЛА выявил замаскированные позиции, фортификационные сооружения и огневые точки противника. Координаты целей были переданы артиллерийским расчетам. После выхода на огневые позиции расчеты САУ "Акация" нанесли прицельный удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения разрушены укрепленные позиции и блиндажи, уничтожены огневые точки противника в лесополосах", - информировали в ведомстве.

Там сказали, что в лесополосах Запорожской области противник заранее оборудовал сеть опорных пунктов и скрытых укрытий, пытаясь удержать рубеж и перекрыть подходы на данном участке. Лесополосы были превращены в хорошо замаскированный узел обороны.

Отмечается, что удар ослабил оборону ВСУ на данном участке и лишил противника подготовленных рубежей для удержания позиций.