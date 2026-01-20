Расчеты войск БПС ВС РФ пресекли ротацию ВСУ на константиновском направлении

Операторы ударных дронов подразделений беспилотных систем группировки "Юг" уничтожили группу украинских боевиков

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Операторы ударных дронов подразделений беспилотных систем (БПС) Южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Накануне оператором российского ударного FPV-дрона на константиновском направлении специальной военной операции была выявлена группа украинских националистов, пытавшаяся выйти на опорный пункт в лесополосе, предположительно, для ротации личного состава. Благодаря мастерству операторов ударных дронов вся группа была уничтожена", - рассказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили работу операторов БПЛА на краматорском направлении близ населенного пункта Васютинское. "В ночное время было обнаружено перемещение загруженной роботизированной тележки, которую противник пытался использовать для доставки боеприпасов на огневые точки. Ударом российского беспилотника она также была уничтожена", - сообщили там.

Кроме того, Минобороны проинформировало, что минометный расчет 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки уничтожил в районе Константиновки блиндаж с личным составом ВСУ в количестве до пяти человек.