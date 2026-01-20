Операторы дронов-перехватчиков ВС РФ уничтожили пять БПЛА ВСУ в Запорожье

Бойцы группировки "Восток" применили беспилотник "Молния"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчеты дронов-перехватчиков группировки "Восток" уничтожили пять дронов ВСУ самолетного типа в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В районе работы расчетов фиксировалась активность БПЛА различных типов, включая "Фурия", "Лелека-100", "Лелека-200", "Валькирия", а также Tekever. После выявления целей операторы выводили перехватчики в заданный квадрат и выполняли перехват в воздухе. Для работы по таким целям применяется БПЛА "Молния", который используется как средство противовоздушного перехвата", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, уничтожение беспилотников самолетного типа осложнило ВСУ ведение воздушной разведки и снизило возможности применения БПЛА на данном участке запорожского направления.