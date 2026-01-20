Дроноводы "Центра" сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов подразделения войск беспилотных систем группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем в составе 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожили укрытия с живой силой формирований ВСУ, сорвав попытку ротации личного состава противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в ходе выполнения боевой задачи операторами дронов были преодолены системы радиоэлектронной борьбы противника.

"Целей было очень много, противник более расслабленно себя вел - они ходили в открытую. Было замечено множество групп и уничтожено этих групп. В последнее время их стало [заметно] все реже, они все дальше. И как бы стараются вообще не показываться, не высовываться и лишний раз вообще не ходить нигде. Передвигаться они теперь пытаются только в плохую погоду, а в хорошую они стараются не двигаться", - отметил оператор БПЛА с позывным Корсар.