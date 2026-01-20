Операторы дронов ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Бойцы группировки "Восток" сорвали попытку противника доставить боеприпасы и снабжение

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных беспилотников нанесли прицельные удары по наземным робототехническим комплексам противника на путях подвоза вдоль лесополос и укрытий. Противник пытался вывести дистанционные платформы к точкам снабжения скрытно, по коротким заходам и под прикрытием лесополос, рассчитывая сохранить темп доставки и избежать потерь техники и живой силы. В результате НРТК были уничтожены на маршруте, а попытка противника доставить боеприпасы и снабжение на передовые позиции сорвана", - информировали в ведомстве.

В министерстве рассказали, что операторы обнаружили НТРК ВСУ в ходе воздушной разведки в Запорожской области. Противник задействовал наземные робототехнические комплексы для доставки боеприпасов и снабжения на передовые позиции. Дистанционные платформы использовались на маршрутах, где движение обычной техники затруднено и быстро попадает под огневое воздействие.