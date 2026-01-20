РСЗО "Град" группировки "Днепр" уничтожил скопление пехоты ВСУ у Приморского

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" реактивного дивизиона гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожил группу пехоты и техники ВСУ в лесополосе у населенного пункта Приморское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделениями беспилотных систем Новороссийского горного соединения ВДВ была обнаружена очередная площадная цель - скопление пехоты, легкобронированной и автомобильной техники ВСУ в лесополосе. Получив координаты цели, расчет БМ-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулся на огневую позицию и точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе операторов FPV-дронов войск беспилотных систем (БПС) группировки войск "Днепр". Так, российскими дроноводами были уничтожены замаскированная в лесопосадке самоходная артиллерийская установка, два автомобиля с пехотой, а также два укрытия с личным составом противника.

"Благодаря постоянному контролю воздушного пространства и применению FPV-дронов подразделения БПС группировки войск "Днепр" эффективно уничтожают цели, не позволяя противнику скрытно перемещаться и перегруппировываться", - добавили в военном ведомстве.