Расчет ЗРК "Бук-М3" сбил два реактивных снаряды РСЗО HIMARS у Красноармейска

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Расчет ЗРК "Бук-М3" гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск "Центр" в ходе боевого дежурства выполнил перехват и уничтожение двух снарядов РСЗО HIMARS, выпущенных украинскими боевиками по позициям российских войск на красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что после выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию и выполнил комплекс мероприятий по маскировке и укрытию боевой машины, снизив вероятность обнаружения и нанесения ответного удара со стороны противника.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе подразделений войск беспилотных систем у Красноармейска. Так, операторы ударных беспилотников группировки обездвижили, а затем уничтожили бронированную машину пехоты формирований ВСУ.