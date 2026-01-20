ВСУ замаскировали взрывчатку под бытовой мусор в Харьковской области

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские военнослужащие замаскировали боеприпас под бытовой мусор на харьковском направлении. Объект был своевременно уничтожен инженерами 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Группа разминирования получает заявки об обнаруженных взрывоопасных предметах от военной комендатуры, администрации населенных пунктов и мирных жителей. В ходе одного из выездов группа инженерно-разведывательного дозора обнаружила замаскированный сброс противника. Объект, замаскированный под бытовой мусор, был оперативно идентифицирован. Для его уничтожения саперы применили накладной заряд", - рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что обнаружение и обезвреживание подобных боеприпасов сохраняет жизни российских военнослужащих и обеспечивает безопасность логистики.

"Военные инженеры 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ежедневно проводят инженерную разведку приграничной территории и логистических путей на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции с целью обеспечения безопасности передвижения наших войск и поддержания бесперебойного снабжения личного состава", - добавили в министерстве.