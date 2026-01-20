Расчеты РСЗО "Град" группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ у Купянска

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Запад" сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Получив разведданные от операторов разведывательных БПЛА войск беспилотных систем (БПС) о местонахождении значительного скопления живой силы противника, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж. После развертывания боевых машин из походного положения в боевые, артиллеристы произвели залпы 122-мм реактивными снарядами по площадной цели, на которой проходили ротация и подвоз боеприпасов украинских вооруженных формирований", - сообщили в министерстве, предоставив кадры поражения целей.

В военном ведомстве подчеркнули, что после выполнения боевой задачи расчеты немедленно покинули огневые позиции, исключив возможность ответного удара противника.

"Регулярное нанесение точных артиллерийских ударов по местам сосредоточения противника способствует эффективной поддержке наступательных действий штурмовых и мотострелковых подразделений группировки войск "Запад", - добавили в Минобороны.