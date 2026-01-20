Командир Гранит: ВС РФ сожгли ДОТы и пункты наблюдения ВСУ у берега Днепра

Удары нанесли минометчики 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр"

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Минометчики 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили до семи наблюдательных пунктов и долговременные огневые точки (ДОТ) Вооруженных сил Украины в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир огневого взвода с позывным Гранит.

"До 6-7 наблюдательных пунктов за неделю-полторы было уничтожено. Был уничтожен огневой пункт противника, несколько ДОТов, которые они быстро себе соорудили. Мы их спалили, сразу уничтожили. Также [уничтожили] ретрансляторы, точки запуска FPV-дронов. Цели разные были", - отметил командир.

Гранит добавил, что украинские боевики для атак по левобережью Херсонщины преимущественно используют FPV-дроны, коптеры типа "Баба-яга" и артиллерию.

"Танк когда-то работал, но его засекли и уничтожили. Артиллерийские орудия французские там, гаубицы M777, а также минометы и АГСы (автоматические гранатометы - прим. ТАСС)", - перечислил военнослужащий.