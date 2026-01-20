Пленный колумбиец из ВСУ: наемников заставляют подписывать бумаги на украинском

Луис Мануэль Руис Диас Контрерас также рассказал, что на границе снимают отпечатки пальцев и берут слюну на анализ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинское командование заставляет иностранных наемников подписывать неизвестные документы, не предоставляя им перевод на родной или английский язык. Об этом рассказал попавший в плен ВС РФ колумбийский наемник Луис Мануэль Руис Диас Контрерас.

"После [попадания] на украинскую границу вы просто останавливаетесь там, где у вас берут отпечатки пальцев, что-то вроде анализа слюны, ДНК-теста. Он берут слюну ватным шариком и снимают ваши отпечатки пальцев, [потом] они заставляют вас подписать какие-то бумаги. Вы даже не знаете, какие бумаги подписываете, потому что все на украинском языке", - сказал он на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

По его словам, после прохождения всех этих этапов наемников отправляют в бригады. "В бригадах нам выдают камуфляжную форму, то есть униформу, жилеты, каски", - добавил пленный.

Как сообщалось со ссылкой на российские силовые структуры, как минимум 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников было уничтожено с начала проведения СВО.

В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел связаться с украинскими властями, чтобы добиться освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, которые были завербованы ВСУ. 3 декабря Палата представителей Конгресса Колумбии одобрила законопроект о присоединении к международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников.

Как ранее сообщало российское военное ведомство, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как пушечное мясо, их жизни никто из украинского командования не жалеет. ВС РФ продолжают уничтожать наемников.