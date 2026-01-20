Операторы дронов группировки "Север" сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении войск беспилотных систем группировки "Север" сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения СВО. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В ходе боевой работы операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении поразили выявленные цели осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами. Тем самым были пресечены попытки ротировать личный состав противника малыми группами. Также на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания FPV-дронов и уничтожение средств связи подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что за счет ослабления опорных пунктов ВСУ штурмовым подразделениям группировки "Север" удается планомерно выполнять задачи по расширению буферной зоны безопасности.