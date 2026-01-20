Операторы БПЛА группировки "Запад" уничтожили укрытия ВСУ в Харьковской области

Бойцы снарядили тяжелые БПЛА противотанковыми минами ТМ-62, уточнили в Минобороны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные блиндажи и укрытия ВСУ на левом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Средствами воздушной разведки в лесополосах, расположенных на левом берегу реки Оскол Харьковской области, были обнаружены блиндажи и огневые позиции с живой силой противника. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленным целям <…>. Военнослужащие группировки войск "Запад" снарядили тяжелые БПЛА противотанковыми минами ТМ-62, скрытно доставили к позициям боевиков и дистанционно их уничтожили", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания по блиндажам и укрытиям с живой силой ВСУ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО продолжают фиксировать и транслировать в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, блиндажей, опорников, позиций, вооружения и боевой техники подразделений ВСУ", - добавили в военном ведомстве.