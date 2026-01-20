ТАСС: солдаты ВСУ больше месяца сидели на позициях с погибшими сослуживцами
Редакция сайта ТАСС
03:32
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области солдаты ВСУ больше месяца сидели на позициях вместе с погибшими сослуживцами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении в Волчанских Хуторах в ходе продвижения в плен взято двое военнослужащих 157-й отдельной мехбригады ВСУ. Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с "двухсотыми" (погибшими - прим. ТАСС) сослуживцами", - сказал собеседник агентства.
По словам пленных, "командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях", добавил он.