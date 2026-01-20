ТАСС: командный пункт погранотряда Украины поразили в Стецковке

У противника есть потери среди офицерского состава, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Командный пункт 2-й погранзаставы 15-го мобильного погранотряда "Стальная граница" Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) поражен в Стецковке Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении комплексным огневым поражением в населенном пункте Стецковка уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15-го мобильного погранотряда "Стальная граница" ГПСУ. Есть потери среди офицерского состава. Уничтожено несколько единиц техники", - сказал собеседник агентства.