ТАСС: на участке Меловое-Хатнее за трое суток сбили более 50 БПЛА "Баба-яга"

Такие беспилотники ВСУ используют для сдерживания наступления армии РФ, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. ВСУ активно используют ударные дроны на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области, за трое суток сбито более 50 БПЛА "Баба-яга". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"На участке фронта Меловое-Хатнее противник для сдерживания нашего наступления продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 "Вампир" или по-другому "Баба-яга". За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа", - сказал собеседник агентства.