Евкуров исполнил мечты детей, сняв шарики с "Елки желаний"

Заместитель министра обороны принял участие во Всероссийской благотворительной акции

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров принял участие в акции "Елка желаний", исполнив мечты двоих детей. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Замглавы военного ведомства снял с новогодней елки открытку десятилетнего Александра из города Липецка, в которой мальчик написал, что любит животных. Для Александра и его мамы было организовано посещение конно-спортивного комплекса", - говорится в сообщении.

Ребенок во время посещения комплекса познакомился с инструкторами, которые обучили его основам верховой езды на лошадях. Затем гости посетили военно-исторический комплекс "Партизанская деревня" в парке "Патриот", чтобы узнать о жизни партизан в годы Великой Отечественной войны и увидеть животных, содержащихся там. Для гостей провели ознакомительную экскурсию в исторической части экспозиции музейной площадки Центрального парка "Патриот", где представлены уникальные образцы бронетанковой техники, артиллерии и других видов вооружения из разных стран.

Также для гостей были проведены экскурсии в музейном комплексе "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе" и главном храме ВС РФ. В Москве Александр и Анастасия Третьяковы встретились с генералом армии Евкуровым, который подарил мальчику ноутбук и принтер для занятия учебой и другие памятные подарки. "Мне понравилось, как я катался на лошадях", - отметил мальчик.

Кроме того, замминистра обороны РФ исполнил мечту мальчика Данила из города Волгограда. Ему подарили трюковой велосипед для занятия спортом, а также провели экскурсии в роте почетного караула и двух воинских частях Южного военного округа, где Данил познакомился с историей боевого пути двух соединений. "Очень нравится, буду на нем учиться кататься, делать трюки", - добавил мальчик.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в восьмой раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. Благодаря "Елке желаний" граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания.