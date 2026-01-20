ВС РФ уничтожили Starlink и антенны управления БПЛА ВСУ у Константиновки

Российские бойцы также поразили два автомобиля противника, которые доставляли боеприпасы и материальное имущество

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили терминал связи Starlink и антенны управления беспилотниками противника на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки операторами были обнаружены замаскированные антенны управления беспилотниками и терминал спутниковой связи Starlink. Данные объекты использовались противником для координации действий и управления разведывательными и ударными дронами. Координаты целей были оперативно переданы расчетам ударных FPV-дронов. В результате точных попаданий антенное оборудование было полностью выведено из строя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что у Константиновки операторы беспилотных систем 70-й мотострелковой дивизии обнаружили и уничтожили два автомобиля противника, которые доставляли боеприпасы и материальное имущество. Также расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" точным попаданием уничтожил огневую точку ВСУ.