Над регионами России сбили 32 украинских БПЛА

Из них три аппарата уничтожили в Воронежской области

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 32 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 января до 07:00 мск 20 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 9 БПЛА - над территориями Брянской области и Республики Крым, 3 БПЛА - над территорией Воронежской области, по 2 БПЛА - над территориями Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областей и 1 БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали там.