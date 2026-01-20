Раненый пленный из ВСУ рассказал, что остался жив благодаря действиям ВС РФ

По словам Евгена Гамарника, украинское командование поставило задачу подготовить позицию и стрелять по всем направлениям, в том числе по военнослужащим ВСУ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Евген Гамарник остался в живых благодаря действиям ВС РФ, которые вовремя заметили раненого и оказали ему медицинскую помощь. Об этом рассказал пленный в видео, предоставленном Минобороны России.

"Завели нас в село, там я чаю попил, потом вышли и шли посадками. Меня вели, помогали. Потом в доме меня хорошо накормили, дали мне сигарет и вызвали врача. Врач меня посмотрел, сделал уколы обезболивающие. Нас кормили, давали сигареты, с нами по-хорошему обращались", - сказал Гамарник.

По словам пленного, командование ВСУ поставило задачу подготовить позицию и стрелять по всем направлениям, в том числе по военнослужащим ВСУ. "Нам сказали, чтобы убивали русских, тех, кто подойдет, свои или не свои, всех говорили убивать. Нам сказали, чтобы было все нормально, что мы выйдем живыми", - отметил он.

После попадания снаряда в траншею, которую копали Гамарник и другие украинские военнослужащие, один человек погиб, Гамарник получил ранение.