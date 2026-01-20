МО РФ организовало отбор граждан в подразделения беспилотных войск

Для новобранцев предусмотрен контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению дронами, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый, отметили в министерстве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Работа по отбору граждан в подразделения Войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил Российской Федерации была организована во всех субъектах страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На пунктах отбора на военную службу по контракту во всех регионах страны организована работа по комплектованию новых подразделений Войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Ежедневно в пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, изъявляющих желание проходить военную службу в новом роде войск", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, только для новобранцев в подразделения БПС предусмотрен контракт на срок от одного года с обязательным курсом обучения управлению дронами, выплаты за уничтожение целей, а также гарантированные увольнение по истечении срока контракта при нежелании заключить новый. Там уточнили, что отбор проводится на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности.

"Кандидатам предъявляются соответствующие требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования, профессионально-психологической пригодности <…>. Дополнительными преимуществом при отборе операторов БПЛА являются развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером", - проинформировали в министерстве.

"Инструкторы Войск БПС на месте проводят предварительный отбор и при соответствии требованиям после заключения контракта направляют военнослужащих в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности", - добавили там.

Войска беспилотных систем

Как сообщал в ноябре 2025 года замначальника Войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов, создание этого рода войск в Вооруженных силах РФ состоялось, определена его структура, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщал, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.