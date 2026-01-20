ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
Столкновение поездов в Испании
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 22:06
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Мирный житель погиб, двое получили ранения в результате вражеских ударов ВСУ, сообщил оперштаб региона.

Украинские граждане, сбежавшие в Белоруссию, помогают российским силовикам данными о передвижениях ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Основные события 21 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

22:05

Инженеры Росгвардии за год выполнили более 50 тыс. служебно-боевых задач в районах проведения СВО и КТО, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

22:05

Объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома получили повреждения в результате атаки ВСУ на Орловскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

22:04

Военные инженеры создали в зоне СВО противодроновые коридоры, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

22:04

Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.

21:41

ВСУ за сутки совершили одну атаку на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

21:11

Задача по маскировке и имитации важных районов и объектов в ходе СВО стала приоритетной, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

21:10

Военнослужащие инженерных войск демонстрируют в ходе СВО высочайшее мастерство и верность Отчизне, говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова в День инженерных войск.

21:10

Минобороны РФ рассказало о подвиге стрелка-помощника гранатометчика сержанта Айаала Федорова, ворвавшегося на украинские позиции и уничтожившего огнем двоих боевиков, благодаря чему захватить опорный пункт ВСУ.

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине