Военная операция на Украине. Онлайн

Мирный житель погиб, двое получили ранения в результате вражеских ударов ВСУ, сообщил оперштаб региона.
Украинские граждане, сбежавшие в Белоруссию, помогают российским силовикам данными о передвижениях ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Основные события 21 января - в онлайн-трансляции ТАСС.
22:05
Инженеры Росгвардии за год выполнили более 50 тыс. служебно-боевых задач в районах проведения СВО и КТО, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
22:05
Объекты топливно-энергетического комплекса и жилые дома получили повреждения в результате атаки ВСУ на Орловскую область, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
22:04
Военные инженеры создали в зоне СВО противодроновые коридоры, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
22:04
Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.
21:41
ВСУ за сутки совершили одну атаку на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
21:11
Задача по маскировке и имитации важных районов и объектов в ходе СВО стала приоритетной, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
21:10
Военнослужащие инженерных войск демонстрируют в ходе СВО высочайшее мастерство и верность Отчизне, говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова в День инженерных войск.
21:10
Минобороны РФ рассказало о подвиге стрелка-помощника гранатометчика сержанта Айаала Федорова, ворвавшегося на украинские позиции и уничтожившего огнем двоих боевиков, благодаря чему захватить опорный пункт ВСУ.