ВСУ 64 раза атаковали приграничные районы Курской области за сутки

В регионе сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 20 января. /ТАСС/. На территории Курской области сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Всего в период с 09:00 часов [мск] 19 января до 07:00 часов 20 января сбито 24 вражеских беспилотника различных типов. 64 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что за прошедшие сутки пять раз беспилотники атаковали Курской области с помощью сброса взрывных устройств. Разрушений инфраструктуры нет, проинформировал глава региона.