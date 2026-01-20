Ганчев: от атак ВСУ за год погибли 12 жителей на освобожденной части Харьковщины

Еще 25 человек получили ранения, отметил глава Харьковской ВГА

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всего 12 мирных жителей погибли за год в результате атак Вооруженных сил Украины освобожденной части Харьковской области - Купянского района, еще 25 человек получили ранения, сообщил ТАСС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

"В результате вооруженной агрессии со стороны Украины 12 жителей Купянского района погибли", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 25 человек получили ранения, среди них - 4 ребенка и 2 сотрудника ВГА Купянского района Харьковской области

"Обстрелов не стало меньше, то есть все наши жители находятся на территории, которая постоянно обстреливается со стороны вооруженных формирований Украины. Поэтому наша администрация сейчас делает все для того, чтобы обеспечить в случае необходимости эвакуацию этих жителей, (обеспечить) всем необходимым, как это делалось и в прошлые годы. Для нас 2026 год прежде всего нацелен на всестороннюю помощь всем жителям освобожденных территорий Харьковской области", - подытожил он.