ВС РФ уничтожили "Геранью" украинский пункт управления БПЛА в Сумской области
06:23
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет БПЛА "Герань" в Сумской области уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
"Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Шатрище Сумском области", - говорится в сообщении.