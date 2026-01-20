ВС РФ уничтожили "Геранью" украинский пункт управления БПЛА в Сумской области

Минобороны опубликовало соответствующие кадры

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчет БПЛА "Герань" в Сумской области уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

"Минобороны опубликовало кадры поражения пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА "Герань" в районе населенного пункта Шатрище Сумском области", - говорится в сообщении.