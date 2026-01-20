Кимаковский: полк ВСУ "Шквал" требует вывода с линии фронта в Запорожской области

Советник главы ДНР отметил, что причиной стали большие потери от ударов ФАБ

ДОНЕЦК, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие уцелевшей части украинского полка "Шквал" требуют вывода с линии фронта в Запорожской области. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, причиной стали большие потери от ударов ФАБ.

"Ряды боевиков полка "Шквал" сильно проредили в Запорожской области наши ФАБы. По этой причине они требуют вывести их с линии боевого соприкосновения", - сказал он.

16 января Кимаковский сообщил ТАСС, что украинские элитные штурмовые полки "Скала" и "Шквал" частично уничтожены в Запорожской области. Многочисленные группы были разбиты ударами ФАБ и БПЛА в разных населенных пунктах региона. По данным советника, только за последние несколько суток "Шквал" потерял до нескольких десятков человек.