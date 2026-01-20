ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Поражены предприятия энергетики, транспорта и ВПК, используемые в интересах противника

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, энергетическим и транспортным объектам, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.