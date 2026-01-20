Средства ПВО сбили за сутки 254 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили за сутки пять снарядов системы HIMARS

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 5 снарядов системы HIMARS и 254 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 254 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.