Средства ПВО РФ с начала СВО уничтожили более 110 тыс. беспилотников ВСУ

В частности, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 224 танка и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 110 тыс. украинских беспилотников уничтожено российскими средствами противовоздушной обороны с начала специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 224 танка и других боевых бронированных машин, 1 644 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 701 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 351 единица специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении".