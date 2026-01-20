ВС РФ поразили командно-штабные машины ВСУ в тыловых районах регионов Украины

Также были ликвидированы радиолокационные станции противника, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Операторы центра "Рубикон" поразили командно-штабные и радиолокационные станции (РЛС) ВСУ в тылу Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео поражения.

"Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" были поражены радиолокационные станции и командно-штабные машины противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Также на кадрах объективного контроля зафиксировано поражение самоходного зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ, двигавшегося для смены огневой позиции вблизи населенного пункта Кардаши Днепропетровской области", - сообщили в военном ведомстве.