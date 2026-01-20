ВС РФ уничтожили бункер и пункт управления беспилотниками ВСУ у Северска

Задачу выполнили расчеты беспилотных систем и артиллерии Южной группировки войск, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем (БПС) и артиллерии Южной группировки войск уничтожили бункер и пункт управления дронами ВСУ в районе Северска. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы и расчеты беспилотных систем Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили наблюдательный пункт с бункером ВСУ. Точным попаданием ударных дронов цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

В министерстве также проинформировали, что расчеты артиллерии Южной группировки в ходе боевой работы обнаружили и уничтожили пункт управления и запуска беспилотников ВСУ.