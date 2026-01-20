Новобранцы Президентского полка принесут присягу 29 января

Церемония состоится на Соборной площади Московского Кремля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Церемония приведения к военной присяге новобранцев Президентского полка пройдет на Соборной площади Кремля 29 января. Об этом говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

"29 января 2026 года в 10:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет церемония приведения к военной присяге молодого пополнения Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России призыва "Осень 2025 года", - сказано в сообщении.