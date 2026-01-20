"Калашников" организует демонстрации полетов своих изделий в других странах

Многих заинтересовали всеклиматический высотный разведчик "Скат-350М" и сопряженные с ним с помощью оригинального ПО концерна управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э", отметили в концерне

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" организует демонстрационные полеты своих изделий в ряде стран. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

"В первый день экспозицию концерна "Калашников" посетили десятки участников и гостей 7-й Международной специализированной выставки и конференции беспилотных систем и тренажеров UMEX 2026, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 20 по 22 января. <…> В ходе проведенных встреч и переговоров достигнута договоренность об организации демонстрационных полетов в ряде стран", - говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, многих посетителей выставки в первую очередь заинтересовали всеклиматический высотный разведчик "Скат-350М" и сопряженные с ним с помощью оригинального ПО концерна управляемые барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Высокий интерес также вызвали разведывательные БЛА коптерного типа "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0".

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отмечал, что концерн представит на выставке получившие хорошие отзывы от военнослужащих в зоне СВО барражирующие боеприпасы "Куб-2Э" и "Куб-10Э". Кроме того, отмечал он, будет представлен разведывательный беспилотник "Скат-350М", который был интегрирован с управляемыми боеприпасами "Куб". Кроме того, будут представлены комплексы с БПЛА "Каракурт" и "Голиаф".

Выставка UMEX 2026 проходит 20-22 января. В рамках мероприятия ГК "Беспилотные системы" представляет БПЛА Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сфере. Также показана новейшая разработка компании - скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180. Кроме того, в экспозиции представлен квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения.