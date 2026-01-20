Марочко: ВС РФ формируют широкий охват для ВСУ в Орехове

Военный эксперт также подчеркнул, что динамика продвижения у российских военных у Павловки положительная

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Павловку, формируют широкий охват для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированной в Орехове Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением Павловки наши военнослужащие продолжают охват рейховской группировки, прежде всего, на северо-западе мы продвигаемся в сторону трассы Н-8. <…> Есть успехи и в Малых Щербаках - восточнее данного населенного пункта мы поддавливаем украинских боевиков на юго-западном направлении ореховского участка. Ну и, естественно, в Павловке, где мы продвигаемся, есть предпосылки к тому, что будет широкий охват той группировки, которая находится в Орехове", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом динамика продвижения у ВС РФ у Павловки положительная, "невзирая на неблагоприятные погодные условия".

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские войска несут серьезные потери в ходе боев под Ореховом и Новояковлевкой в Запорожской области.

О взятии подразделениями группировки войск "Днепр" населенного пункта Павловка в Минобороны РФ сообщили 19 января.