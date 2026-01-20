Марочко: ВС РФ разрезают ВСУ у Константиновки в ДНР
Редакция сайта ТАСС
15:16
ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь вдоль реки Полтавка, разрезают группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную у Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Продвигаясь в северном направлении вдоль реки Полтавка, наши военнослужащие начинают постепенно разрезать константиновско-добропольскую группировку украинских боевиков. Освобождение Новопавловки как раз об этом и свидетельствует", - сказал он.
Об освобождении Новопавловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 19 января.