Над регионами России и акваторией Азовского моря сбили 60 украинских БПЛА

Их уничтожили в период с 16:00 до 20:00 мск

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за четыре часа над регионами и акваторией Азовского моря 60 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 января с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Республики Крым, 6 - над территорией Краснодарского края, 3 - над территорией Белгородской области и 35 - над акваторией Азовского моря", - сказали там.