ТАСС: сбежавшие в Белоруссию украинцы помогают российским силовикам

Они передают данные о передвижениях ВСУ, расположении военных объектов и другую информацию

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские граждане, сбежавшие в Белоруссию, помогают российским силовикам данными о передвижениях ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Украинские пропагандисты жалуются, что сбежавшие оказывают посильную помощь российским силовикам, сообщают о передвижениях ВСУ, расположении военных объектов и другую полезную информацию", - отметили в силовых структурах.

Собеседник ТАСС добавил, что число граждан, сбежавших с Украины в Белоруссию, уже превысило количество сбежавших в Польшу.