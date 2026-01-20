ТАСС: сбежавшие в Белоруссию украинцы помогают российским силовикам
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Украинские граждане, сбежавшие в Белоруссию, помогают российским силовикам данными о передвижениях ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Украинские пропагандисты жалуются, что сбежавшие оказывают посильную помощь российским силовикам, сообщают о передвижениях ВСУ, расположении военных объектов и другую полезную информацию", - отметили в силовых структурах.
Собеседник ТАСС добавил, что число граждан, сбежавших с Украины в Белоруссию, уже превысило количество сбежавших в Польшу.