Над регионами России за три часа уничтожили 53 украинских БПЛА

Из них больше половины сбили над акваторией Азовского моря

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС, архив

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ уничтожили за три часа над регионами 53 украинских БПЛА, из них 29 - над акваторией Азовского моря.

Читайте также Военная операция на Украине. Хроника событий 20 января 2026 года

Об этом сообщили в Минобороны России.

"20 января с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 29 - над акваторией Азовского моря, по 7 БПЛА - над территорией Краснодарского края и над акваторией Черного моря, 6 - над территорией Республики Крым, 2 - над территорией Ростовской области и 1 одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - сказали там.