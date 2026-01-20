Инженерные войска сформировали подразделения для применения роботов

Также в войсках организована подготовка необходимых специалистов, сообщил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подразделения для применения робототехнических комплексов сформированы в инженерных войсках Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил начальник войск генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В инженерных войсках сформированы специализированные подразделения применения робототехнических комплексов, организована подготовка соответствующих специалистов, совершенствуются существующие и разрабатываются перспективные инженерные робототехнические комплексы", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Генерал-лейтенант добавил, что в группировках войск созданы центры подготовки, оборудованные полигонами, учебными аудиториями, тренажерами, лабораториями по сборке, ремонту беспилотных систем и доработке инженерных боеприпасов.